Il momento più difficile: Pioli è l’imputato numero uno

E’ il momento più difficile per Stefano Pioli da quanto è tornato a Firenze. Sul tecnico viola scrive il Corriere Fiorentino. C’è chi gli punta l’eccessivo aziendalismo in sede di mercato, chi lo vorrebbe vedere più rabbioso o chi gli imputa l’insistenza sul 4-3-3 e l’incapacità di cambiare le partite in corsa. Da uomo capace di caricarsi sulle spalle il peso di una città intera dopo la scomparsa di Astori, Pioli è diventato l’imputato numero uno. L’allenatore, però, non si lascia spaventare. In momenti come questi non può perdere l’equilibrio, deve tenere la barra dritta, evitando che la squadra si lasci andare. Alcune frase, come quella pronunciata a Bologna (“Ci manca la vittoria, ma siamo pur sempre imbattuti da cinque partite”), non sono piaciute ai tifosi che puntualmente gliel’hanno rinfacciate. Le apparenze, tuttavia, ingannano perché il Pioli che si mostra davanti alle telecamere non è lo stesso che si confronta con i ragazzi al centro sportivo. E’ il comportamento dei padri.

Da un punto di vista tattico, Pioli sta pensando di modificare qualcosa al suo 4-3-3. Non si aspettava una crisi del genere, ma resta convinto di avere una squadra più forte di quella dell’anno scorso. Anche se crede e spera di ricevere una “spintarella” dal mercato di gennaio. Un attaccante sicuro, magari anche un centrocampista.