Il modello Pradè e gli svincolati: Bertolacci e Donati come Aquilani & c.

Su Stadio troviamo un approfondimento su quelle che potrebbero essere le prime mosse di Daniele Pradè sul mercato. Lunedì, al massimo martedì, con il rientro in Italia di Montella, inizierà la programmazione. Obbligatorio snellire la rosa di oltre 40 giocatori attualmente a libro paga della Fiorentina, ma attenzione anche gli acquisti. La prima avventura in viola di Pradè ci insegna che il dirigente è da sempre attento a parametro zero, come testimoniano gli arrivi di Aquilani, Alonso, Ambrosini e Tatarusanu (il secondo ed il quarto portarono una plusvalenza totale di quasi 30 milioni di euro).

Il nome per il presente è quello del centrocampista Andrea Bertolacci, spesso titolare durante la parentesi rossonera di Montella. Tra 15 giorni si svincolerà dal Milan e Pradè ci sta riflettendo. Nel mezzo, le partenze di Gerson, Edimilson, e Norgaard, oltre a quella probabile di Veretout, servirà più di un innesto. Attenzione anche alla difesa, reparto che potrebbe restare orfano di Milenkovic e Laurini: interessa il 29enne terzino Giulio Donati, anche lui parametro zero. All’estero, si osservano anche due esterni offensivi a zero: lo spagnolo Jason, in uscita dal Levante, e l’italo-argentino Angel Gonzalez del Godoy Cruz. MACIA A VN: “PRADE’ E MONTELLA SARANNO GLI ARTISTI DELLA RINASCITA VIOLA”