Il Milan spinge per Veretout: Cutrone entra nell’operazione?

Jordan Veretout è sul taccuino del Milan. Come scrive La Gazzetta dello Sport, c’è la base per intavolare un discorso con la Fiorentina, che vuole cederlo e lo stesso giocatore se ne vuole andare. Troppi però i 25 milioni di euro richiesti. Attenzione, dunque, al percorso inverso: oggi Montella incontrerà Commisso a New York e all’allenatore viola piace molto Patrick Cutrone. L’attaccante classe ’98 potrebbe finire nei colloqui con i rossoneri.