Il Franchi torna a farsi sentire: media spettatori in aumento dopo cinque anni

A Firenze c’è un aria e un entusiasmo nuovi. Si è riaccesa la passione e il gusto di andare allo stadio. E i numeri di affluenza al Franchi lo confermano, con una media di 29.851 spettatori tra Chievo, Udinese, Spal e Atalanta. Un dato che pone la Fiorentina al sesto posto in questa speciale classifica, dietro le milanesi, le romane e la Juventus. Ma quello che conta di più è il confronto con la passata stagione, chiusa con soli 26.092 spettatori, un dato che conferma il trend in discesa dal 2014/15 in poi. Per la prima volta dopo cinque anni c’è un’inversione di tendenza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

