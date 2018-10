Il digiuno di gol e la prima panchina: ora Simeone vuole riscattarsi

Dopo quaranta giorni e 533′ di digiuno, Giovanni Simeone ha voglia di tornare al gol e già acceso il suo personale count down verso la sfia con la Roma. Sabato a Torino ha dovuto digerire la prima panchina stagionale, come era successo solo due volte nello scorso campionato, ma solo ad aprile. Complessivamente tra gol e assist il Cholito pesa solo per il 12% sul bilancio totale della Fiorentina finora: troppo poco. Lo scrive il Corriere dello Sport.