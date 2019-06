Il calcio storico aspetta Commisso: sarà Magnifico Messere?

Il prossimo 24 giugno a Firenze sarà la festa della città, in onore di San Giovanni, e come tutti gli anni si giocherà la finale del calcio storico. Il sindaco Nardella sta valutando chi nominare Magnifico Messere e la scelta dovrebbe ricadere sul nuovo proprietario viola Rocco Commisso, come confermato anche da Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico [LEGGI QUI]. Lo scrive il Corriere Fiorentino.