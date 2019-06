I DV cedono a Commisso per 170 milioni: “La Fiorentina è un sogno americano”

“Due ore a parlare di Fiorentina, del calcio italiano ma anche di Cosmos e di New York. Mangiando sushi. Poi, la stretta di mano tra Diego Della Valle e Rocco Commisso, nella sala riunioni della Tod’s a Corso Venezia“. Si apre così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che dedica ampio risalto al passaggio di proprietà della Fiorentina. 170 milioni di euro la cifra, per l’annuncio bisognerà attendere i prossimi giorni perché questo tipo di operazioni hanno bisogno di una serie di passaggi tecnici. Dopo l’accordo, il gruppo americano si è intrattenuto per alcune ore in uno studio notarile e in serata in una suite dell’albergo Four Seasons sono stati analizzati ancora una volta i dati del bilancio del club. Dati che testimoniano di un club estremamente virtuoso dal punto di vista economico. Si chiude così dopo 17 anni l’era Della Valle, mentre la volontà di Commisso è di presentarsi a Firenze nel fine settimana per cominciare a conoscere il suo nuovo mondo calcistico e per valutare insieme all’amministrazione comunale il progetto del nuovo stadio e della Cittadella. Una via importante per alzare il fatturato e di conseguenza gli investimenti, nel rispetto del fair-play finanziario.