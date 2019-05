I dubbi di formazione di Montella in difesa e a centrocampo, aspettando Pezzella

Secondo quanto si legge su Stadio in edicola oggi, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella starebbe valutando se confermare la retroguardia schierata contro il Milan oppure – ipotesi al momento più accreditata – dare fiducia a Ceccherini al posto del francese. Decisione rimandata alla rifinitura, così come per il centrocampo, dove Dabo sembra l’unico sicuro del posto mentre Norgaard e Gerson provano a contendere una maglia da titolare rispettivamente a Edimilson e Benassi.

Pochi dubbi in attacco: Muriel centravanti a modo suo, Chiesa attaccante esterno, Mirallas in tandem con Biraghi sulla destra. Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Pezzella a cui è ovviamente correlata la decisione di Montella per la difesa: il centrale continua a lavorare a parte seguendo il piano di rientro dopo l’intervento chirurgico allo zigomo per ridurre la frattura causata dallo scontro con Traorè ad Empoli e soltanto domani si saprà se tornerà ad allenarsi in gruppo e di conseguenza se potrà essere in campo al Tardini.