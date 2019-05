Gli amici calabresi di Rocco: “Fiorentina, scelta inspiegabile. Ma fidatevi: non vuole fare la comparsa”

Il Corriere Fiorentino ha inserito tra le pagine di oggi alcune parole degli amici e compaesani dell’uomo che potrebbe rilevare a breve la Fiorentina: eccone un estratto.

A Marina di Gioiosa, su 6.000 abitanti, sono appena una decina a fare il tifo per la Fiorentina; «per questo motivo ci chiediamo perché U’ Pitozzu abbia fatto una scelta del genere. Calcolando che è anche tifoso della Vecchia Signora, la sua decisione è davvero inspiegabile. Si sa, lui ha fiuto per gli affari, per il business. E il calcio è soldi e business». Adesso sembra che Commisso, a cui hanno dedicato in vita lo stadio della Columbia University, si sia innamorato dei colori viola.