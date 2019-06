Giornata decisiva: Commisso incontrerà D. Della Valle, scatta il conto alla rovescia

Ieri sera Rocco Commisso è sbarcato a Linate. Come scrive La Nazione, la giornata di oggi sarà decisiva perché il tycoon italo-americano incontrerà Diego Della Valle con la speranza di chiudere l’acquisto della Fiorentina. E’ un conto alla rovescia che ha tempi di chiusura legati alle garanzie Usa, un rally finanziario fra esami dei conti e scadenze dei bonifici da parte di Rocco B. Commisso che nelle speranze – soprattutto per quanto il mercato – dovrebbe essere il più rapido possibile. In gioco ci sono quasi 200 milioni per acquisire la società e il futuro sportivo della Fiorentina, che in questo momento si trova senza punti di riferimento nonostante l’attività ordinaria, formalmente, sia affidata a un Cda che ha messo a disposizione il proprio mandato all’azionista di maggioranza, ma continua a essere in carica. Comunque ci sono una rosa da gestire, un responsabile del mercato da legittimare, un allenatore da confermare o scegliere. Montella certo non sa cosa pensare e come lui tutti i dipendenti della Fiorentina, perché l’arrivo di una nuova proprietà coinciderà sicuramente con cambiamenti che nessuno ora sa prevedere.