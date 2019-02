Gioco a incastri: la Fiorentina chiede di spostare le due partite con l’Atalanta

La Fiorentina sta studiando lo spostamento di due partite. La semifinale di Coppa Italia e la partita, sempre contro l’Atalanta, di campionato. I viola – scrive il Corriere Fiorentino – arriverebbero al primo appuntamento con oltre un giorno e mezzo di recupero in meno rispetto agli avversari. La gara è in programma mercoledì 27 febbraio alle 21. I viola scenderanno in campo il 24 alle 20.30 contro l’Inter. L’Atalanta, invece, giocherà il giorno prima, con fischio d’inizio alle 15, in casa del Torino. La Lega Serie A sta prendendo in considerazione l’ipotesi di anticipare la sfida alla squadra di Pioli, ma si tratta di una possibilità remota perché l’Inter, giovedì 21 febbraio alle 21, giocherà in Europa League contro il Rapid Vienna. Sono pochi, dunque, i margini per un cambiamento.

Di natura diversa è, invece, l’altro possibile cambio di data, in questo caso di campionato. Il prossimo 4 marzo alle 20.30 è in programma il ritorno con l’Atalanta. Sarà il primo anniversario della scomparsa di Astori. La società lo ha segnalato e sottolineato alla Lega chiedendo di anticipare di un giorno la gara. Ancora, però, non è arrivata una risposta: la sfida che potrebbe slittare al lunedì è Spal-Sampdoria, con quest’ultima che deve dare il via libera. Rispetto all’altra sfida ci sono più margini per sperare di raggiungere l’obiettivo.

