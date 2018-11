Gerson, talento misterioso in cerca di un’altra occasione contro il suo passato

Repubblica in edicola oggi si sofferma su Gerson, uomo della partita di sabato fra Fiorentina e Roma. Il brasiliano potrebbe tornare utile anche in un’altra posizione in futuro, ovvero esterno di attacco dove può avere libertà e spensieratezza. Per il momento però sarà ancora un centrale di centrocampo perchè Pioli non vuole modificare le scelte sugli uomini di fiducia. Sabato Gerson sarà protagonista, vorrà dimostrare tutto il suo valore un anno dopo la sua doppietta ai viola realizzata indossando la maglia della Roma.