“Fumoso”, “Non incide”, “Da sostituire”: i giudizi dei quotidiani sulla finale di Ilicic

Quella subita ieri per mano della Lazio è stata la terza sconfitta in tre finali di Coppa Italia con altrettante squadre diverse per Josip Ilicic (Palermo e ovviamente Fiorentina, oltre all’Atalanta). La sua prestazione è stata decisamente sottotono, e i quotidiani in edicola oggi l’hanno commentata così: «Le urla del Gasp arrivano anche in tribuna. Da sostituire, ma da lui ti aspetti sempre una magia. Che però stavolta non arriva: 5» (Gazzetta). «Il Dondolone sloveno, col suo caracollare imprevedibile, contrariamente al solito, si apposta in avvio a sinistra, incrociando con Luiz Felipe, per poi tornare dalla sua parte. Rimedia una serie di calci a girare che gliele fanno girare. Frulla ma stavolta non incide: 5.5» (Stadio). «Gioca a tutto campo, tiene in appresione la difesa della Lazio ma non trova il guizzo dei sogni. Fumoso: 5.5» (Repubblica).