Fragilità, orgoglio e brividi: la Fiorentina si alza dal divano dello psicanalista

Collezione di fragilità, orgoglio e brividi per la Fiorentina, che al sesto minuto di recupero si alza dal divano dello psicanalista dopo aver giocato una partita piena di contraddizioni. Il sesto pareggio nelle ultime otto partite – scrive La Nazione – questa volta ha il sapore di un vaccino contro la crisi vera, anche se il curvino viola alla fine è attraversato dalla rabbia, più che dalla complicità verso i giocatori, e quando la squadra si presenta per festeggiare il 3-3 strappato da Mirallas al 96’ si becca poca solidarietà: «Rispettate la nostra maglia», urlano in mille, e il titolo va in stampa. Rabbia, più che felicità: tanti cori contro la proprietà nel secondo tempo, quando più volte Chiesa si rivolge ai tifosi reclamando sostegno e non insulti mentra la squadra sta cercando di risalire la partita. Clima teso e complicato, la squadra salva la pelle con un blitz in pura apnea e ancora una volta la grande smazzata proposta da Pioli nella formazione iniziale – era già successo parzialmente a Torino – si ripiega dopo un tempo per sostenere il recupero di vigore e sostanza con l’arruolamento degli esclusi.