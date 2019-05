Firenze-squadra, tregua per la Serie A. Ma dopo la gara sarà contestazione e ribaltone

“Come alcune scene del film Matrix o del cartone Holly e Benji. Momenti che durano giorni, frangenti che sembrano eterni ed il tempo che pare fermarsi. Firenze vive così l’attesa per la sfida salvezza di domenica sera al Franchi contro il Genoa. La buona notizia arriva dai tifosi, tornati ad unirsi per un obiettivo comune. Durante la gara il tifo sarà infernale ed il sostegno continuo. A salvezza raggiunta (l’ovvia speranza viola), via alla «resa dei conti». Nei prossimi giorni arriverà a Firenze la proprietà viola che dovrebbe assistere al match (anche Diego o soltanto Andrea Della Valle?)”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.