Fiorentina vs Prandelli, il tecnico di Orzinuovi: “Il destino spesso sa essere crudele”

Non ci sta Cesare Prandelli a giocarsi il proprio futuro, suo e quello della squadra che allena, proprio a Firenze, proprio al Franchi, proprio contro la Fiorentina. Tutto avrebbe voluto, tranne questo. “Il destino spesso è crudele“, ha detto ieri il tecnico di Orzinuovi in sala stampa, come racconta La Repubblica. Eppure è successo davvero: la Fiorentina dovrà giocarsi la propria permanenza in Serie A contro il Genoa, con un orecchio magari verso quanto succede a Milano nella sfida tra Inter e Empoli. “Le emozioni saranno solo mie, i calciatori penseranno a vincere sul campo“, spiega Prandelli, che contro i gigliati si gioca molto a livello personale. Dopo i vari fallimenti post-Nazionale, una retrocessione complicherebbe non poco il suo futuro professionale, nonostante gli splendidi risultati ottenuti a Parma, Firenze e agli Europei del 2012.