Fiorentina, un pareggio che salva la faccia. Primo tempo da Serie B

Un estratto dell’articolo di Benedetto Ferrara per Repubblica su Sassuolo-Fiorentina:

Ci sono pareggi e pareggi. Ma tutti, alla fine, portano in classifica sempre lo stesso triste punticino. Se non altro quando sei tu a rimontare puoi sempre parlare di carattere, cosa difficile da fare quando ti fai riprendere dal tuo avversario. Se poi la tua rete del pari arriva all’ultimo tuffo dopo che sei stato sotto di due gol, se non altro ti rimane addosso quella dolce sensazione di aver salvato la faccia, che di questi tempi non è poco. Certo, Fiorentina e Sassuolo sono due squadrette che mettono su un primo tempo degno di una buona serie B e un secondo un po’ più ritmato dove sono le difese a rassegnarsi a una evidente mediocrità. Restano negli occhi le scelte di Pioli e la contestazione dei tifosi viola, che dopo aver manifestato la propria allergia all’attuale proprietà (non è certo una novità), a fine partita hanno mandato a quel paese i giocatori arrivati sotto la curva per i saluti di rito.