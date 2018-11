Fiorentina senza sosta, si pensa già alla Juve

Come riporta il Corriere dello Sport, Mister Pioli e la Fiorentina saranno nuovamente sul campo di allenamento già oggi, in vista della gara di sabato alle 18, quando al Franchi arriverà la Juventus. Nonostante non siano passate 24 ore dalla sfida del Dall’Ara, la squadra viola inizia già la preparazione alla gara più difficile del campionato con due obbiettivi, il recupero di Pezzella e Pjaca.