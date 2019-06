Fiorentina, sensazioni positive per la campagna abbonamenti

Il record di trentaduemila abbonati risale agli anni d’oro, quelli di Batistuta, Rui Costa ed Edmundo. Come riporta il Corriere dello Spor-Stadio, in quegli anni era obbligatorio sognare. Difficile prevedere i numeri che riuscirà a raccogliere la nuova proprietà, tuttavia l’atmosfera che circonda Firenze è cambiata. Il sentore di un grande incremento è nell’aria, l’anno scorso furono ventunomila le tessere staccate, non poche considerando la giovanissima squadra allestita per Pioli. Sicuramente gli abbonati saranno più di un anno fa, ma occorrerà vedere anche quale sarà la nuova Fiorentina. Per scoprire quale sarà la viola di Commisso ci sarà da aspettare ancora un po, la scelta dell’allenatore, giocatori e gestione del caso Chiesa indubbiamente saranno l’ago della bilancia.