Fiorentina sempre più dipendente da Chiesa: i numeri

Il Corriere Fiorentino si concentra su Federico Chiesa che oggi compie 21 anni. Fede è sempre più trascinatore. Domenica è stato l’unico ad accendere una squadra spenta. Non a caso si inizia a parlare di Chiesa dipendenza. Una tesi sorretta dai dati.

E’ suo l’ultimo gol su azione segnato dalla Fiorentina, l’1-1 contro l’Inter. Ancora: su 101 tiri tentati dalla formazione di Pioli, 22 sono suoi. In media fanno 3,4 conclusioni di media a partita. Un dato che lo colloca al nono posto assoluto in Italia. Fede, poi, è il migliore della rosa per occasioni create (16), è secondo per falli subiti (20, contro i 22 di Gerson), guida la classifica dei passaggi chiave (1,8 a gara) e domina quella dei dribbling con 2,3 di media a partita. In Serie A soltanto Cancelo (media di 3 a match) fa meglio di lui. A 21 anni, insomma, Federico è già nell’Olimpo del calcio italiano.