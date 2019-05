Fiorentina salva, ma non dai fischi. E ora rivoluzione

La Fiorentina evita il capolavoro alla rovescia e riesce a non retrocedere. Dopo due mesi in cui i viola sono riusciti a perdere da chiunque entrando in modalità-depressione, i giocatori viola escono a testa bassa fra i fischi e un coro li inchioda alle loro responsabilità: “Fate ridere“. Epitaffio finale – come scrive La Nazione – di una generalizzata mancanza di attributi che non sarebbe piaciuta al capitano Astori e che ha disamorato Firenze finendo per coinvolgere anche la società. Il closing verso Rocco Commisso si avvicina, ma se ieri sera gli occhi erano tutti verso la tribuna (LEGGI QUI), le orecchie ascoltavano Inter-Empoli: l’intensità al Franchi infatti resta piatta in attesa di una scossa che arrivi da Milano. E alla fine Fiorentina e Genoa hanno ragione.