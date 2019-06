Fiorentina, linee aperte con Udinese e Samp. E Cutrone…

Come scrive La Nazione in edicola stamani, la Fiorentina tiene aperte le porte con Samp e Udinese – ex squadre dirette da Daniele Pradè – dove ci sono alcuni giocatori che potrebbero fare al caso viola. Tra i blucerchiati interessano Caprari, Linetty e Praet, mentre De Paul e Mandragora sono i profili che piacciono dei friulani. Capitolo Cutrone: Fiorentina e Milan sono alla ricerca dell’accordo per Veretout, e i viola per il francese chiedono solo soldi.