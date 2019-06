Fiorentina già a caccia di un CEO. E spunta Braida per il mercato…

Umberto Gandini, ex Milan e Roma, è un nome buono per la dirigenza viola. Uomo di conti, bilanci e rapporti con le istituzioni. Ruolo simile a quello di Giovanni Gardini, oggi in carica all’Inter. Nel caso in cui dovesse però arrivare il primo, Il Corriere dello Sport avanza l’ipotesi di Ariedo Braida al mercato. I due hanno lavorato insieme al Milan, Braida da tempo lavora al Barcellona sul mercato estero.