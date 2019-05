Fiorentina-Genoa, la partita spartiacque: fine di un’era o solo di una stagione?

Come scrive il Corriere Fiorentino: “Il Franchi sembra pronto a ospitare quello che ha tutto il sapore di essere un episodio finale. Che sia di un’era (quella dei Della Valle a Firenze) o solo di una stagione (quella dell’autofinanziamento senza se e senza ma) resta ancora una grande incognita”. E poi ancora: “Perché se è vero che ad annunciare l’intenzione di fare chiarezza non appena raggiunta la salvezza è stato proprio Diego Della Valle, non è così automatico che tutto accada davvero tra domenica sera e lunedì. Annunci clamorosi non possono prescindere totalmente dalla parte istituzionale della città. E tra domenica e martedì tutti i riflettori saranno per forza puntati sullo spoglio delle schede elettorali e poi sulla proclamazione dei risultati per il nuovo sindaco“.