Fiorentina, è l’ora di fare squadra: sei mesi senza vincere, ma niente alibi

Come scrive La Nazione: “Speranze e paure, magari i primi a non fidarsi di se stessi sono proprio i giocatori che hanno infilato sei sconfitte consecutive, coppa compresa, dimenticandosi perfino di come si segna. Difficile descrivere una situazione mentale che sfugge, da ieri sera la squadra è in ritiro sebbene proprio Montella dopo la sconfitta di Empoli avesse sottolineato l’inutilità di questi ritrovi un poco vintage vista la tecnologia di oggi, ma in momenti come questo ci si aggrappa a tutto: e allora due notti sotto lo stesso tetto possono servire”.