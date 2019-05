Fiorentina e Genoa restano in A senza giocare: la gara del Franchi è una pallida invenzione

Nel suo pezzo di stamattina su Stadio, Alessandro Rialti analizza la serata di ieri. Con il ko a Milano dell’Empoli (retrocesso) la gara del Franchi diventa una pallida invenzione. Un tempo gestito badando a non subire, la ripresa, saputo del gol neroazzurro, passata ad aspettare il battere dei secondi. Pari dell’Empoli e nuova fibrillazione. Nuovo gol dell’Inter e tutto si azzera di nuovo. Così la palla torna a camminare per vie laterali, senza tentare neppure un lancio profondo. In tribuna ci sono Preziosi che aspetta di vedere il Genoa e gli osservatori di Commisso, rimasto negli States, che lavorano per l’acquisto del club dei Della Valle che, salutata la squadra prima della gara, se ne sono andati. Tutti pensano a quello che sarà domani e al futuro delle rispettive società. Con i fiorentini che tifano per Commisso e per la sua scalata alla Fiorentina. IL PIANO DI COMMISSO: DA OGGI L’ACCELERATA, VIA CORVINO. LE PRIME IDEE ED IL RAPPORTO CON LA CITTA’. ANTOGNONI…