Fiorentina e Genoa non si fanno male: ancora in A grazie all’Inter

A Fiorentina e Genoa basta un grigio 0-0 e l’aiuto dell’Inter: si salvano due squadre incapaci di reagire e di proporre un calcio sufficiente, al fischio finale è festa grande per i giocatori, mentre i tifosi viola urlano contro i propri beniamini. Come scrive la Gazzetta dello Sport in edicola stamani, Montella chiude il suo ciclo sulla panchina viola con zero vittorie, mentre Prandelli se la vede brutta tra il gol di Traoré e qello di Nainngolan. E’ chiaro che Fiorentina e Genoa giocano fin dal primo minuto siano con un orecchio a San Siro. Il primo tempo scivola via con la fiammata di Muriel dopo 30 secondi e Lafont attento sulla punizione di Veloso spizzata da Biraghi. La rete di Keita a San Siro viene subito comunicata ai giocatori in campo e dal settore ospiti arrivano cori di liberazione. Il ritmo della gara si abbassa ancora di più e negli ultimi minuti non c’è partita: una ragnatela di passaggi inutili beccata dai tifosi della Fiorentina infastiditi dal non gioco.