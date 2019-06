Fiorentina cantiere aperto: ecco i casi più spinosi. E da risolvere quanto prima

Come scrive Alessandro Rialti questa mattina sul Corriere dello Sport, il nodo-proprietà del club andrà sciolto quanto prima. La preparazione della prossima stagione si avvicina sempre più ed il calciomercato incombe. La Fiorentina non può e non deve perdere tempo. Anche perchè vanno risolti alcuni casi davvero delicati. Innanzitutto, la posizione di Pantaleo Corvino: il d.g. leccese può ancora fare mercato o da ieri è entrato ufficialmente in stand-by? Ci sono delle trattative in bilico e da chiudere, in un senso o nell’altro, in primis quella legata ad Hamed Traoré. Poi l’allenatore: Vincenzo Montella resta o si cambia? E i giocatori: c’è chi come Jordan Veretout aspetta il via libera per chiudere col Napoli, mentre anche German Pezzella pare stia facendo un pensierino di addio. Quello relativo a Federico Chiesa, poi, è ovviamente il caso più eclatante da gestire. Bisognerà capire allo stesso tempo cosa fare con giocatori come Biraghi e Simeone. La Fiorentina è attesa da settimane di fuoco.