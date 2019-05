Finisce l’agonia, ora il futuro: attesa dichiarazione D. Della Valle, addio a Chiesa e Veretout. E Montella…

Come scrive La Repubblica, finisce con uno scialbo 0-0 la stagione della Fiorentina. I viola scelgono assieme al Genoa di non farsi male e restano entrambi in Serie A a discapito dell’Empoli. Giro palla irritante, poche idee e nessun barlume di gioco, in attesa di buone notizie da Milano: questo, in estrema sintesi, il riassunto di quanto di è visto sul campo. Novanta minuti tristi e inconcludenti, accompagnati dalla colonna sonora della protesta contro i Della Valle. Alla fine il fischio di Orsato è una liberazione: finisce l’agonia di un campionato diventato improvvisamente spigoloso e arriva il momento di guardare avanti.

La trattativa con Rocco Commisso c’è, e va avanti. Per oggi è attesa una dichiarazione di Diego Della Valle, che ieri non era in tribuna. E non c’era nemmeno suo fratello Andrea. Tanti i dettagli ancora da discutere con mr. Mediacom, ma quello che è certo è che per la prima volta da quando ha acquistato la Fiorentina Della Valle sta prendendo in seria considerazione la possibilità di vendere. Capitolo mercato: per il quotidiano Chiesa ieri sera ha giocato la sua ultima partita in maglia viola. Lo stesso Veretout, fischiatissimo dai tifosi. E potrebbe essere così anche per Milenkovic e qualcun altro. Infine, ci sarà da definire anche il futuro di Vincenzo Montella.

IL PIANO DI COMMISSO: DA OGGI L’ACCELERATA, VIA CORVINO. LE PRIME IDEE ED IL RAPPORTO CON LA PIAZZA. ANTOGNONI…