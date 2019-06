Fede il grande in Under 21: “Un’Italia tutta casa e Chiesa”

Due gol e tanta personalità. Federico Chiesa ribalta la Spagna e infiamma Bologna al debutto nell’Europeo di casa per l’Under 21 di Di Biagio. “Un’Italia tutta casa e Chiesa” titola La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il n° 25 viola da solo rimetta in piedi una gara iniziata nel peggiore dei modi con il gol di Ceballos che alla lunga perde il duello con il talento viola. Con l’esplosione di Barella e Kean anche in Nazionale maggiore la rosea recita il mea culpa: “Ci eravamo quasi dimenticati di lui”, visto che fin qui con i grandi non aveva mai segnato nonostante fosse stato uno dei primi di questa nidiata a compiere il grande salto.

Ma se due anni fa nella semifinale dell’Europeo in Polonia fu sverniciato da Asensio, Saul e proprio Ceballos, stavolta ha illuminato tutti ed è arrivato a quota 5 gol con gli Azzurrini. Non segnava dal 15 marzo, poi c’è stato il finale di stagione arido con la Fiorentina e uno spiazzante cambio di proprietà: se fino a ieri sembrava blindato e incedibile per Commisso, questi due gol hanno riacceso i riflettori su Fede.