Febbre a 90: la Fiorentina potrebbe vendere i biglietti a prezzi agevolati

Febbre a 90. La permanenza in Seria A della Fiorentina sarà decisa all’ultima giornata contro il Genoa. E’ probabile che, pur di riempire lo stadio, il club viola metta in vendita i biglietti a prezzi di saldo. Potrebbe essere l’occasione per registrare il maggior numero di presenza dell’anno, ma soprattuto il modo giusto – scrive il Corriere Fiorentino – per aiutare a ritrovare l’unione che è mancata durante la stagione. I tifosi come risponderanno? A Parma erano oltre 800. La scorsa settimana i gruppi del tifo organizzato, tramite un comunicato, avevano rivolto un appello a partecipare alla trasferta anche a coloro che non sono soliti andare. La cosa potrebbe ripetersi, ma è evidente che il fatto che si giochi a Firenze – insieme ai prezzi agevolati – possa spingere verso il tutto esaurito. Allo stesso modo anche i cori di contestazione potrebbero essere sospesi per la durata della partita.