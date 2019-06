Esuberi, Saponara e Venuti nuovamente con le valigie in mano

Non solo potenziali colpi in entrata (LEGGI QUI), la Fiorentina ha necessità di sfoltire una rosa troppo ampia. La Nazione si concentra su Riccardo Saponara e Lorenzo Venuti, che torneranno dai prestiti a Samp e Lecce per ripartire nuovamente. Il trequartista piace infatti alla nuova Spal di Semplici mentre il terzino potrebbe tornare a Lecce, dove nella stagione appena conclusa ha conquistato la promozione in Serie A, in prestito per un’altra stagione.