Esplode la bomba Commisso: dalla società viola un silenzio che sa tanto di assenso

In attesa di notizie ufficiali, in viale Fanti regna il silenzio. Stavolta, però, è un silenzio che sa tanto di… assenso. L’unico a parlare della trattativa per la cessione del club, ieri, è stato Vincenzo Montella, considerando la conferenza stampa di presentazione della sfida col Genoa. Ma dalla dirigenza tutto tace. I fratelli Della Valle hanno trascorso la giornata al fianco della squadra: da loro, stasera, al termine della partita, la città attende risposte concrete, a due anni dal famoso comunicato in cui affermavano la volontà di cedere la Fiorentina e dopo questa stagione negativa. Quella di Rocco Commisso, secondo il Corriere dello Sport, è l’unica offerta arrivata al momento agli imprenditori marchigiani, ma resta vivo l’interessamento di un fondo del Qatar, del gruppo Menarini e anche del magnate argentino di origini armene Eurnekian. Di certo, chiunque dovesse subentrare, troverebbe un club in salute dal punto di vista finanziario.