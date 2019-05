Edimilson non ha convinto, Norgaard partirà. Valutato anche Benassi

Punto sul centrocampo della Fiorentina sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Partirà Norgaard, l’unico acquistato a titolo definitivo la scorsa estate e impiegato per soli 323 minuti, e se ne andrà, attratto dalle sirene del mercato e della Champions pure Veretout, promesso sposo del Napoli sul quale però resta attento l’occhio dell’Arsenal. I prestiti non saranno riscattati: tornerà a Roma, arrivato solo per questa stagione, Gerson, e pure Fernandes non ha convinto ad investire 9 milioni di euro sul suo conto. Dovranno essere ancora valutati pure Benassi, benché capocannoniere della Fiorentina attuale, e anche Dabo.