Edimilson Fernandes vuole restare alla Fiorentina, Mirallas…

Non solo Muriel. La Nazione scrive anche di Mirallas e Edimilson Fernandes. Il contratto del primo potrebbe essere rilevato dalla Fiorentina, mentre il secondo potrebbe rientrare alla base su input di Pellegrini, tecnico del West Ham, orientato a capire se il nazionale svizzero possa essere utile alla causa degli ‘Hammers’, seppure la volontà del giocatore sarebbe quella di restare a Firenze; una soluzione gradita filtrata in tempi non sospetti.