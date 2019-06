La Fiorentina volerà negli States: ecco la nuova organizzazione del ritiro viola

L’annuncio, ieri pomeriggio, è arrivato in diretta durante la conferenza stampa, dopo una telefonata ricevuta da Joe Barone e riportata subito al grande capo, Rocco Commisso, che non ha perso tempo e dato immediatamente l’annuncio: la Fiorentina, come già successo nel 2015, volerà a luglio negli Stati Uniti per partecipare all’International Champions Cup, dove affronterà il Chivas Guadalajara (il 17 luglio in Illinois), l’Arsenal (20 luglio in North Carolina) ed il Benfica (27 luglio in New Jersey). Tre appuntamenti prestigiosi, che però sballano i programmi già fissati dalla precedente gestione societaria, anche e soprattutto in riferimento al ritiro di Moena. Inizialmente fissato dal 6 al 21 luglio, molto probabilmente il soggiorno nel cuore delle Dolomiti durerà una settimana in meno, al massimo fino a domenica 14. Lo riporta il Corriere dello Sport.