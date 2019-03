Dribbla, tira e corre forte: è Federico il Magnifico. Antognoni: “È un Bale giovane”

Su La Gazzetta dello Sport si celebra Federico Chiesa. Il viola è primo nella classifica dei dribbling riusciti in Serie A (59, su 159 tentati). Contro la Spal in accelerazione ha toccato i 34,8 km/h e in media macina nove chilometri a partita. Nove reti tra campionato e Coppa Italia, per non parlare degli assist, solo nel 2019. E può ancora crescere come cannoniere. «La verità è che Fede è un calciatore di stampo europeo. In Italia abbiamo sempre avuto attaccanti esterni con caratteristiche diverse. Ha dribbling e qualità ma anche corsa e potenza. È un Bale giovane. Un giocatore che ti fa impazzire perché non molla mai», dice alla rosea Giancarlo Antognoni.