Dragowski torna a Firenze da valore aggiunto. Lo vogliono la Roma e due inglesi

Dragowski va o rimane alla Fiorentina? Non è un quesito scontato, precisa Stadio in edicola oggi, considerando quello che il giovane polacco è riuscito a fare nei suoi mesi all’Empoli. Dubbio legittimo dopo aver giocato 14 gare ad alto livello con la maglia degli Azzurri, spesso prendendo tutto quello che c’era da prendere. Il portiere polacco a 22 anni è diventato un valore comunque la si guardi: tecnico per le garanzie sotto il profilo del rendimento e dell’affidabilità; economico per la valutazione come minimo quadruplicata rispetto ai 2,5 milioni spesi dalla Fiorentina giusto tre anni fa per assicurarselo. Per lui, qualora non dovesse restare, si parla di un forte interessamento della Roma, del West Ham e del Southampton in Inghilterra dove già fanno mercato.