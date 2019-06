Dragowski, sempre più lontano da Firenze: l’agente conferma l’addio

All’interno di un punto sul mercato viola del Corriere dello Sport – Stadio, ecco la conferma sul futuro di Bartolomiej Dragowski che piace al Lecce e al Bournemouth: l’agente del portiere, in prestito all’Empoli nella seconda parte della stagione da poco conclusa, ha chiuso le porte alla permanenza alla Fiorentina, cui comunque il suo assistito è legato fino al 2022. Tutto ancora da sancire, ma non ci sono buone sensazioni, soprattutto per quella maggioranza dei nostri lettori che preferirebbe Dragowski a Lafont per il campionato 2019/2020.