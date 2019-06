Dragowski e un addio sempre più probabile: piace al Lecce, ma dall’Inghilterra…

Futuro sempre più lontano da Firenze per Bart Dragowski: secondo quanto riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il portiere polacco, reduce da un’ottima metà stagione in prestito all’Empoli, continua a piacere al Lecce. Attenzione anche alle sirene inglesi: in Premier League lo vuole il Bournemouth. CHI VORRESTE COME TITOLARE TRA LUI E LAFONT?