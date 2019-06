Dragowski e i suoi fratelli: tante richieste anche dall’estero per i viola

Spazio anche al mercato che verrà questa mattina sul Corriere Dello Sport. Diversi giocatori viola hanno richieste anche importanti in giro per l’Europa: oltre ai già citati Chiesa (QUI LE ULTIME), Milenkovic e Veretout uno di questi è senza dubbio Dragowski, di rientro a Firenze dopo la fruttuosa (e sfortunata) esperienza ad Empoli. Già ieri abbiamo parlato di diverse offerte provenienti dalla Premier: Southampton, West Ham ma anche Bournemouth. Decisione rimandata a dopo l’Europeo Under 21.

Oltre al portiere, però, anche Hancko ha voglia di riscatto dopo una stagione praticamente incolore: Friburgo e Stoccarda hanno chiesto informazioni dalla Germania, mentre Dabo ha interessi dalla Francia. Ultimo, ma non ultimo, Benassi, che ha dimostrato continuità di rendimento e anche di reti ed è stato accostato a Inter e Udinese.