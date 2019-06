Don Massimiliano: “Commisso ci teneva a cominciare con una benedizione”

Su La Nazione troviamo un’intervista a Don Massimiliano Gabbricci, cappellano della Fiorentina dal 2006. Giovedì, con la benedizione in mezzo al campo, è stato un protagonista a sorpresa della presentazione di Rocco Commisso:

Alla fine tanti amici della Curva Fiesole, non credenti, mi hanno abbracciato per ringraziarmi. E’ stata un’idea di Commisso, ci teneva a cominciare con una benedizione. Così gli uomini del suo staff mi hanno contattato. Trovarmi davanti a 6mila persone in quel contesto è stato un po’ insolito. Ma si è trattato di una benedizione tratta dal ‘benedizionario’, è una preghiera che si fa per l’inizio di una nuova attività lavorativa.