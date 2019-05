Domenica divisa su due campi: Fiorentina con un occhio al Castellani

In questo momento il Torino è fuori dall’Europa. Vista la vittoria della Lazio in Coppa Italia, il settimo posto è diventato inutile per la partecipazione alla competizione Uefa. A maggior ragione la squadra granata dovrà vincere domenica contro l’Empoli. Un effetto domino che favorisce anche la Fiorentina visto che in caso di sconfitta degli azzurri o di pareggio arriverebbe la matematica salvezza. Per Montella quindi – scrive il Corriere Fiorentino – sarà una domenica da vivere con un occhio puntato sul campo di Parma e l’altro rivolto al Castellani. Parma-Fiorentina e Empoli-Torino sono le uniche due gare in programma in contemporanea, ore 15.