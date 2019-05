Dirigenza, si cambia: Antognoni spera nella promozione. Nuovo ds: tre profili in corsa

Su La Nazione si fa il punto sulle cariche dirigenziali. Le prime voci sulla nuova proprietà puntano a proiettare Giancarlo Antognoni in una posizione di maggiore, da capire se nella gerarchia dei ruoli o al vertice della piramide tecnica. Come nuovo direttore sportivo, con o senza Corvino, c’è l’idea Frederic Massara, in uscita dalla Roma: resta da capire se il profilo resterà in corsa anche con Commisso, oppure si tornerà a sondare personaggi come Sabatini o Marino.