Direttore generale: Gandini e Scolari i nomi forti

Nei prossimi giorni Rocco Commisso dovrà formare il nuovo organigramma della Fiorentina. Per quanto riguarda il ruolo di direttore generale, i nomi forti sono quelli di Umberto Landini e Luca Scolari, quest’ultimo manager con importanti esperienze nello sport e al fianco della Fiorentina proprio qualche settimana fa nel giorno dell’inaugurazione dell’impianto dedicato ad Astori, a Betlemme Non è da escludere – scrive La Nazione – che entrambi spuntino a Firenze nelle prossime ore e che incontrino direttamente Commisso prima che si rimetta in viaggio verso l’America.