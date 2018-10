Difesa Fiorentina, la sicurezza è nei quattro lì dietro

Il Corriere dello Sport fa il punto sul lavoro della Fiorentina. Anche a Torino la squadra si presenterà con la difesa migliore: in porta Lafont, davanti a lui Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi. Pioli intende confermarli per fermare l’attacco del Torino, i cambiamenti semmai avverranno in altre zone del campo per provare a rendere la squadra più pericolosa.