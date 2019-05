Dieci pullman e tante auto, una carovana di tifosi del Genoa: saranno più di duemila

Gli oltre duemila biglietti per il settore ospiti andranno esauriti. Domenica da Genova arriveranno almeno dieci pullman di tifosi e tante auto: i tifosi rossoblù hanno deciso di stare al fianco della squadra in questo momento delicato. Il grifone lotta per la salvezza, arriverà a Firenze per fare punti e terrà d’occhio la serata di Milano con l’Empoli impegnato contro l’Inter. Lo scrive Il Corriere dello Sport.