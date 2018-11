Di Livio al miele: “Non pensavo di affezionarmi così tanto a Firenze. Domani punto su Chiesa e Dzeko”

Angelo Di Livio, ex terzino della Fiorentina cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale parla della sfida tra i giallorossi e i viola che andrà in scena domani al Franchi. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “La Roma è la squadra del cuore fin da bambino, la Fiorentina una splendida scoperta, un posto a cui non pensavo di potermi affezionare così tanto.

Come va a finire sabato sera? La Fiorentina aspetta l’esplosione di Simeone, ma in casa è forte e va rispettata, ha dei giovani forti. La Roma invece ha dei problemi, qualcosa sul mercato non è andata bene, è evidente. Dovrà stare molto attenta a Chiesa, uno che accende e spegne la Fiorentina. Per i giallorossi punto su Dzeko: quando deve prendersi le responsabilità c’è sempre e si carica la squadra sulle spalle”. E INTANTO IL NOME DI CHIESA TORNA ANCHE IN CHIAVE MERCATO (CON LA ROMA DI MEZZO…)