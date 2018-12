Di Gennaro: “La Fiorentina rischia con l’Empoli. Pioli e Iachini? Due amici. Al Verona…”

Il Corriere dello Sport nelle due pagine dedicate al confronto tra Stefano Pioli e Giuseppe Iachini ha interpellato anche Antonio Di Gennaro, compagno di squadra di entrambi a Verona nell’annata 1987/1988. Ecco le sue parole:

Sicuramente Beppe anche in panchina rispecchia il suo carattere, quel carattere che lo ha contraddistinto pure quando giocava da mediano. Voleva affrontare nel miglior modo possibile gli avversari ed era uno che faceva molto gruppo. Oltre che essere molto umile, così come umile lo era e lo è certamente Stefano, un difensore adatto anche al calcio di oggi, visto che era bravo tecnicamente. Per chi tiferò domenica? Per entrambi. Contro l’Empoli la Fiorentina è quella che ha da perdere di più, deve puntare molto su Chiesa, sperando anche che Simeone abbia ripreso a segnare per davvero.