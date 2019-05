Di Carmine cuore viola: “Mi mandavano a studiare Kalinic, ma io penso solo a Batistuta”

A seguire vi proponiamo un estratto dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da Samuel Di Carmine, ex attaccante viola attualmente impegnato con l’Hellas Verona nei play-off di Serie B: “Sarebbe fantastico giocare contro la Fiorentina l’anno prossimo. L’ho affrontata col Cittadella in Coppa Italia e ho segnato. Se andavo al Franchi per studiare Kalinic? Mi spingeva il direttore sportivo Goretti del Perugia, ma non mi faceva impazzire. Io penso solo a Batistuta, esultavo anch’io con la mitraglia”. E INTANTO UN CLUB DI SECONDA DIVISIONE INGLESE VUOLE IL RE LEONE COME ALLENATORE